POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Brand im Gutenbergweg - Eine Person verletzt (25.08.2024)

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 25. August 2024, kam es gegen 00:30 Uhr in einer Wohnung im Gutenbergweg in Konstanz zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine Matratze in einem Schlafzimmer einer 81-jährigen Frau vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Heizdecke in Brand. Durch die Hilferufe der betroffenen Person wurde die im Wohnzimmer anwesende Familie auf das Feuer aufmerksam und konnte die 81-Jährige rechtzeitig aus dem Bett retten. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Konstanz konnte die glimmende Matratze löschen und die Wohnung belüften. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

