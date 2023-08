Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht vor Betrieb

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Füchtefeld;

Unfallzeit: 31.08.2023, zwischen 05.25 Uhr und 09.30 Uhr;

Weiße Farbe an einem schwarzen Ford hinterlassen hat ein Unbekannter in Gronau-Epe. Zu dem Verkehrsunfall an der Straße Füchtefeld kam es am Donnerstagmorgen zwischen 05.25 Uhr und 09.30 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher, mutmaßlich ein Fahrer eines weißen Fahrzeugs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell