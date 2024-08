Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Einbruch in Wohnhaus im Kroneckweg - Polizei sucht Zeugen (23.08.2024)

(Triberg im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15:10 Uhr, und Freitagabend, 20.03 Uhr, ist es in Triberg im Schwarzwald im Kroneckweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Haus und durchwühlte in der Folge mehrere Wohnräumlichkeiten. Der Wert des entwendeten Diebesgutes kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht abschließend beziffert werden. Es beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten in Triberg im Schwarzwald bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Kroneckweg Verdächtiges beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die unbekannte Täterschaft gegeben können, sich unter der Telefonnummer 07722 / 916071-0 zu melden. In diesem Zusammenhang nochmals folgender Hinweis: Die Krimialpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung (BS/AM).

