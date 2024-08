Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) - Person mit Messer löst größeren Polizeieinsatz aus (23.08.2024)

(Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen ist es am Freitag um 16.30 Uhr in der Markthallenstraße in Radolfzell, vor dem Jahrhundertbau, gekommen. Eine 21 Jahre alte Frau wurde unvermittelt von einem ihr unbekannten Mann mit zwei Messern bedroht. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften ausrückte. Der 40-jährige Mann, der zwischenzeitlich geflüchtet war, konnte von den Beamten im Treppenhaus eines umliegenden Gebäudes angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei der Durchsuchung seiner Sachen konnte ein machetenartiges Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 40 Zentimeter aufgefunden werden. Die 21-jährige Frau wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Der 40-Jährige wurde in eine Spezialklinik verbracht (AM).

