Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) Audi in Brand geraten (23.08.2024)

Deißlingen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 6:30 Uhr ist in der Straße "Am Schacht" ein Auto in Brand geraten. Ein Audi-Fahrer startete sein Auto, als es plötzlich anfing zu brennen. Er versuchte das Feuer selbstständig zu löschen und fuhr, als ihm dies nicht gelang, das Auto noch auf eine Wiese. Beim Eintreffen der Feuerwehr Deißlingen und der Polizei stand der Audi A6 in Vollbrand. Die angerückte Feuerwehr löschten den brennenden Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Die Ursache des Brandes ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Der Fahrer wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell