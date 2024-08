POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl oder des Edeka - schwarzen Seat Tarraco angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (20.08.2024)

Hüfingen (ots) - Zu einem Angriff mit einem Messer ist es am Freitagmorgen in der Peter-Thumb-Straße in Hüfingens Ortsteil Mundelfingen gekommen. Ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger gerieten zunächst in verbalen Streit. In dessen Verlauf zog der ältere der Beiden ein Messer und stach es in den Rücken des Jüngeren. Ein anwesender Zeuge half sofort die Blutung ...

