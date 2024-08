Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Streit eskaliert und endet mit Messerstich (23.08.2024)

Hüfingen (ots)

Zu einem Angriff mit einem Messer ist es am Freitagmorgen in der Peter-Thumb-Straße in Hüfingens Ortsteil Mundelfingen gekommen. Ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger gerieten zunächst in verbalen Streit. In dessen Verlauf zog der ältere der Beiden ein Messer und stach es in den Rücken des Jüngeren. Ein anwesender Zeuge half sofort die Blutung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu versorgen. Diese brachten den Verletzten sofort in ein Krankenhaus, wo er ärztlich versorgt wurde und zur Beobachtung dort blieb. Der 18-Jährige trat beim Eintreffen der Polizei die Flucht an, konnte jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

