POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Rosenverkäufer in der Goethestraße - Polizei sucht Zeugen (23.08.2024)

Oberndorf am Neckar - L 424 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 5:30 Uhr auf der Landesstraße 424, Einmündung Rottweiler Straße gekommen. Ein 19-Jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Rottweiler Straße auf die L424 fahren und übersah das "Vorfahrt gewähren"-Schild an der Einmündung. ...

mehr