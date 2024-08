Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Junger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer (22.08.2024)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Erdmannsweiler Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Ein 17-Jähriger fuhr gegen 21:30 Uhr mit einer Yamaha in eine lang gezogene Rechtskurve. Hierbei kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Straße ab, flog eine steile Böschung herunter und stürzte. Dadurch zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Angehörige holten das Motorrad von der Unfallstelle ab.

