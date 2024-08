Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Schwarzwald Baar Centers (22.08.2024)

VS-Villingen (ots)

Sachschaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Schwarzwald Baar Centers auf der Straße "Neuer Markt" am Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr verursacht. Der unbekannte Autofahrer streifte einen dort abgestellten grauen Hyundai, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Heckstoßstange. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zur Anzeige zu bringen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 / 6010 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

