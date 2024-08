Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Unbekannter stiehlt Autoanhänger (05.08.2024 - 19.08.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum vom 05.08.2024 bis zum 19.08.2024 in der Straße "Sahlenbühlweg" einen Autoanhänger gestohlen. Der Unbekannte klaute den vor dem Gebäude Nummer 17 abgestellten Doppelachsanhänger der Marke "Anssems" mit dem amtlichen Kennzeichen "VS AO 85". An der Seite ist ein auffälliger Aufkleber "Überlingen" angebracht. Der Wert des Autoanhängers beträgt rund 7000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 / 939480 zu melden.

