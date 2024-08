Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, Lkr. Tuttlingen) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (22.08.2024)

Talheim (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen haben Beamte des Polizeireviers Tuttlingen am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.30 Uhr teilte ein Zeuge einen Schlangenlinien fahrenden Opel mit, der auf der Bundesstraße 523 von Schwenningen in Richtung Talheim unterwegs sei und dabei beinahe einen Unfall gebaut habe, weil er auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stellten die Polizisten den Opel Astra schließlich in der Tuninger Straße fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie neben diversen Bierflaschen im Wagen auch Alkoholgeruch bei dem 48 Jahre alten Fahrer fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp 2,8 Promille bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

