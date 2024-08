Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - Polizei sucht Zeugen (22.08.20254)

Reichenau (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, der sich am Donnerstagabend auf der Kindlebildstraße ereignet hat. Eine 31-jährige Rennradfahrerin war gegen 18.45 Uhr auf der Kindlebildstraße in Richtung Allensbach unterwegs, zeitgleich fuhr eine 38 Jahre alte Radlerin in die entgegengesetzte Richtung. In der Verlängerung des Radwegs auf Höhe der Straße "Hegaublick" stießen die beiden Frauen zusammen und stürzten. Dabei erlitten beide Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

