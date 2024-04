Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin missachtet das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und verursacht Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neubrandenburg (ots)

Am 05.04.2024 gegen 18:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Demminer Straße / Torgelower Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 46-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Opel Astra die Torgelower Straße aus Richtung Ihlenfelder Straße kommend in Richtung Demminer Straße. Mit im Fahrzeug befanden sich noch zwei Kinderim Alter von 10 und 11 Jahren. Zur gleichen Zeit befuhren die Demminer Straße aus Richtung Datzeberg kommend in Richtung Friedrich-Engels-Ring die 37-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Opel Corsa und die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Kia. Im Opel Corsa befanden sich noch zwei Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren und im PKW Kia noch eine 37-jährige Beifahrerin. An der Kreuzung Demminer Straße / Torgelower Straße beachtete die 46-jährige Fahrzeugführerin des Opel Astra nicht das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und befuhr den Kreuzungsbereich. Dort kam es zum Zusammenstoß mit den vorfahrtsberechtigten PKW Opel Corsa und dem PKW Kia. Bei dem Zusammenstoß wurden die 37-jährige Beifahrerin des PKW Kia schwer verletzt. Die beiden Kinder im PKW Opel Astra und die 46-jährige Fahrzeugführerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle verletzten Personen wurden durch Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der Pkw Opel Astra drehte sich in Folge des Zusammenstoßes um 180 Grad und kam auf einer Mittelinsel der Kranichstraße zum Stehen. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen sowie eine Lichtzeichenanlage beschädigt. Die drei beteiligten Pkw waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. . Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell