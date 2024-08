Reichenau (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, der sich am Donnerstagabend auf der Kindlebildstraße ereignet hat. Eine 31-jährige Rennradfahrerin war gegen 18.45 Uhr auf der Kindlebildstraße in Richtung Allensbach unterwegs, zeitgleich fuhr eine 38 Jahre alte Radlerin in die entgegengesetzte Richtung. In der Verlängerung des ...

mehr