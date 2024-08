POL-PPRP: Zwei Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 06.08.2024, 16 Uhr, bis zum 07.08.2024, 8 Uhr, stahlen Unbekannte Werkzeug und Arbeitsmaterial aus einem in der Schanzstraße geparkten Transporter. Wie die Täter in den Transporter gelangten, ist noch unklar. Aufbruchspuren waren nicht vorhanden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann ...

