POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Jugendlichen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (06.08.2024, gegen 12 Uhr) geriet, aus bislang ungeklärter Ursache, ein 62-Jähriger mit einem 58-Jährigen in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Streit. Der Streit eskalierte und der 62-Jährige biss seinen Kontrahenten mehrfach und verletzte dessen Auge schwer. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die ...

mehr