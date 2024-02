POL-IZ: 240219.6 Itzehoe: Berauscht am Steuer

Kiebitzreihe (ots) - Am vergangenen Wochenende waren in Kiebitzreihe Einbrecher unterwegs. Sie drangen in zwei Einfamilienhäuser ein, die Polizei sucht nun nach Zeugen. In dem nur kurzen Zeitraum von 19.26 Uhr bis 20.55 Uhr am Samstag begaben sich Unbekannte zu einem Haus in der Schulstraße. Sie stiegen über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchten es. Schließlich nahmen die Einbrecher einigen Schmuck ...

