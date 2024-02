Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240219.5 Kiebitzreihe: Einbrecher unterwegs

Am vergangenen Wochenende waren in Kiebitzreihe Einbrecher unterwegs. Sie drangen in zwei Einfamilienhäuser ein, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In dem nur kurzen Zeitraum von 19.26 Uhr bis 20.55 Uhr am Samstag begaben sich Unbekannte zu einem Haus in der Schulstraße. Sie stiegen über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchten es. Schließlich nahmen die Einbrecher einigen Schmuck und Bargeld mit und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa zweitausend Euro an.

In der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 0.45 Uhr, kam es im Fritz-Höger-Ring zu einem weiteren Einbruch. Gewaltsam über die Terrassentür drangen Täter in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räume. Sie stahlen etwa 400 Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa zweitausend Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

