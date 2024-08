Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Beim Wenden auf der Tuninger Straße Motorradfahrer übersehen (22.08.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Donnerstagmittag hat eine 19-jährige Autofahrerin beim Wenden auf der Tuninger Straße einen Motorradfahrer übersehen und so einen Unfall verursacht. Gegen 13 Uhr fuhr die junge Frau mit einem Renault vom Fahrbahnrand an, um mit ihrem Auto auf der Straße zu Wenden. Hierbei achtete sie nicht auf eine 46-jährige Motorradfahrerin. In der Folge kam es zwischen der Bikerin und dem Auto zur Kollision, wobei die Motorradfahrerin stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

