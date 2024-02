Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Fahrzeugbrand

Am 28.02.2024, gegen 09:00 Uhr befuhr ein 42jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die B256, als er plötzlich Qualm aus dem Fahrzeug wahrnahm. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch an geeigneter Stelle anhalten. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand, der vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht wurde ablöschen. Zum Glück wurde der Fahrzeugführer nicht verletzt und es blieb beim Sachschaden.

Ladendiebstahl

Am 28.02.2024, gegen 12:50 Uhr wurde die Polizei Neuwied zu einem Ladendiebstahl in der Mittelstraße gerufen. Vor Ort wurden bei dem 18jährigen Beschuldigten zunächst Bekleidungsstücke aufgefunden, die aus einem zweiten Diebstahl stammten. Weiterhin trug der Beschuldigte aktuell mehrere, entwendete Gegenstände unter seiner eignenen Kleidung. Vor Ort hielt es der 18jährige für eine "schlaue" Idee die Herausgabe seiner Personalien zu verweigern, so dass er in der Folge in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht werden musste. Hier kam dem Beschuldigten dann die verspätete Einsicht seine Personalien doch noch zu benennen. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

