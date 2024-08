Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L424

Lkr. Rottweil) Vorfahrt genommen - Autos krachen zusammen (19.08.2024)

Oberndorf am Neckar - L 424 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 5:30 Uhr auf der Landesstraße 424, Einmündung Rottweiler Straße gekommen. Ein 19-Jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Rottweiler Straße auf die L424 fahren und übersah das "Vorfahrt gewähren"-Schild an der Einmündung. Dadurch nahm er einem 35-Jährigen Seat-Fahrer die Vorfahrt. Dieser konnte nicht schnell genug reagieren und es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Folge des Unfalls ist ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro und leichte Verletzungen des Seat-Fahrers.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell