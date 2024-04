Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Hamm-Mitte (ots)

An der Einmündung der Otto-Brenner-Straße auf die Wilhelmstraße kam es Sonntag, dem 21. April, um 1.57 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit einem Renault die Wilhelmstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Otto-Brenner-Straße abbiegen. Außer dem 21-Jährigen befanden sich drei weitere Personen in dem Renault. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-jähriger Mann mit einem Audi auf der Wilhelmstraße in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte an der Einmündung geradeaus weiter in Richtung Innenstadt fahren. In seinem Auto befanden sich zwei weitere Personen. Nachdem beide Fahrzeugführer die Einmündung erreicht hatten, bog der Renault-Fahrer nach links in die Otto-Brenner-Straße ab, ohne den Audi-Fahrer zunächst passieren zu lassen, so dass es in der Einmündung zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Nach dem Zusammenprall stieß der Renault außerdem gegen einen geparkten Ford in der Otto-Brenner-Straße. Durch den Verkehrsunfall wurden die 24 und 23 Jahre alten Mitfahrer aus dem Renault verletzt, beide wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Hammer Krankenhäuser gebracht. Ebenfalls verletzt wurden bei dem Zusammenstoß der Audi-Fahrer und seine 27 und 25 Jahre alten Mitfahrer. An den Pkw entstand zudem Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. (hp)

