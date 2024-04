Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Samstagabend (20. April) verletzte sich eine 49-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Südstraße/ Königstraße leicht. Sie befuhr gegen 18 Uhr die Südstraße in Richtung Marktplatz. In Höhe der Kreuzung zur Königstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 28-Jährigen. Diese hatte zuvor die Königstraße in Richtung Osten befahren. Die Zweiradfahrerin begab sich selbständig in das Marienhospital, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Beide Unfallbeteiligte wohnen in Hamm. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (es)

