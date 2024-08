Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in zwei Kindertagesstätten

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden zwei Kindertagesstätten Ziel von Einbrechern. Im Stadtteil Krämpfervorstadt drangen Unbekannte in der Nacht zu Montag mit Gewalt in eine Einrichtung ein. Anschließend brachen sie weitere Türen auf, durchwühlten mehrere Räume und stahlen Fahrkarten in unbekannter Stückzahl. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Bereits am Wochenende wurde eine Kindertagesstätte im Ortsteil Dittelstedt von Unbekannten heimgesucht. Nachdem sich die Täter auch hier gewaltsam Zutritt in die Einrichtung verschafft hatten, stahlen sie Bargeld und Geschenkgutscheine im niedrigen dreistelligen Bereich. Wie bei dem ersten Einbruch in der Krämpfervorstadt steht auch hier der verursachte Sachschaden mit geschätzten 2.000 Euro nicht im Verhältnis zum erlangten Beutegut. In beiden Fällen sicherte die Polizei zahlreiche Spuren und leitete Strafverfahren ein. (DS)

