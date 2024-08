Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Laptops aus Firma gestohlen

Erfurt (ots)

Auf mehrere Laptops hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in eine Erfurter Firma abgesehen. In den frühen Montagmorgenstunden verschafften sich die Täter zunächst Zutritt auf das Firmengelände im Norden der Landeshauptstadt. Anschließend brachen sie mehrere Fenster auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort stahlen die Einbrecher mehrere Laptops und eine Soundbar im Wert von knapp 11.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

