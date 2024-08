Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Armbanduhr gestohlen

Erfurt (ots)

Auf eine hochwertige Armbanduhr hatten es Einbrecher von Samstag auf Sonntag in Erfurt abgesehen. Dazu drangen die Täter auf bisher unbekannte Weise in eine Wohnung in der Altstadt ein. Aus einem Schrank stahlen sie einen hochwertigen Zeitmesser des Herstellers "Breitling" im Wert von mehreren tausend Euro. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

