Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und knapp 13.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag im Erfurter Ortsteil Stotternheim. Kurz vor 11:00 Uhr fuhren ein 30-jähriger Audi-Fahrer und ein 20-jähriger Motorradfahrer hintereinander auf der Erfurter Landstraße in Richtung Schwansee. Als der Autofahrer an einer Ampel anhalten musste, fuhr der Motorradfahrer in das Heck des Audis. Anstatt anzuhalten, flüchtete der 20-Jährige jedoch zunächst in die Riethgasse. Dort verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein beschädigtes Motorrad, kam in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer und der 50-jährige Transporter-Fahrer leicht verletzt. Beide mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch bei dem Motorradfahrer festgestellt. Der junge Mann muss sich nun u. a. wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. (DS)

