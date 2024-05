Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.5.2024 kam es gegen 19.15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt auf der Lange Straße in Oelde. Die Tatverdächtigen flüchteten nach der Tat mit einem Auto. Polizisten fahndeten nach ihnen und hielten den Pkw im Kreisverkehr In der Geist/Von-Büren-Allee/Sudbergweg/Keitlinghauser Straße an. In dem Auto saßen zwei 39-Jährige und im Kofferraum fanden die Beamten offensichtliches Diebesgut. Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen aus Wuppertal und Mühlheim vorläufig fest und stellten den Pkw samt Beute sicher.

