POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Protestaktionen der Landwirte

Auch heute ist es wieder zu einigen Protestaktionen der Landwirte gekommen. Insgesamt kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bis zum Mittag zu 23 Versammlungen. Hauptziel der Proteste waren die beiden Kreishäuser in Meppen und Nordhorn. Am Kreishaus in Meppen konnten rund 140 Traktoren festgestellt werden. Nachdem Landrat Marc-Andre Burgdorf eine Ansprache vor den Landwirten gehalten hatte, verließen diese nach kurzem Aufenthalt den Vorplatz am Kreishaus. Es schlossen sich einige kurzweilige Blockade-Aktionen im Raum Meppen und Lingen an. Eine Versammlung von insgesamt drei Traktoren auf der B70 in Meppen musste durch die Polizei aufgelöst werden. Die Fahrer der Traktoren, 49 Jahre, 29 Jahre und 28 Jahre, waren entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf die Kraftfahrtstraße gefahren. Gegen die Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches ein Fahrverbot nach sich ziehen wird. Weiterhin wurde den Fahrern ein Platzverweis erteilt. Insgesamt verliefen die Protestaktionen friedlich und kooperativ.

