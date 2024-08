Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung an Gaststätte

Erfurt (ots)

Zu einer Brandstiftung an einer Gaststätte kam es in der Nacht zu Dienstag in der Erfurter Altstadt. Unbekannte entzündeten kurz vor 01:00 Uhr an der Fassade des Restaurants vermutlich eine Holzpalette. Durch das dadurch entstandene Feuer wurden eine Fensterscheibe, ein Teil der Fassade sowie Sitzmöglichkeiten im Innenraum der Gaststätte beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und übernahm die weiteren Ermittlungen. (DS)

