POL-FR: Lörrach: Auf Autobahn über verlorenes Taxischild gefahren - Polizei sucht Taxi

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag, 23.11.2023, gegen 12 Uhr, wollte eine 46-jährige Frau in die Straßenbahn der Linie 3 an der Haltestelle "Am Lindenwäldle" in Richtung Freiburg-Haid einsteigen. Während des Einstiegs schlossen sich die Türen und klemmten die Frau im Bereich ihres Arms ein. Anschließend wurde sie von der Straßenbahn einige Meter mitgezogen. ...

