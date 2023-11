Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Frau in Straßenbahntür eingeklemmt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 23.11.2023, gegen 12 Uhr, wollte eine 46-jährige Frau in die Straßenbahn der Linie 3 an der Haltestelle "Am Lindenwäldle" in Richtung Freiburg-Haid einsteigen.

Während des Einstiegs schlossen sich die Türen und klemmten die Frau im Bereich ihres Arms ein. Anschließend wurde sie von der Straßenbahn einige Meter mitgezogen.

Gemeinsam mit einer weiteren bislang unbekannten Frau gelang es ihr, ihren Arm aus der Tür zu befreien. Durch den Vorfall wurde die 46-Jährige leicht verletzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Insbesondere die Frau mit Kinderwagen sowie die Helferin werden als wichtige Zeugen gesucht.

