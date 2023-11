POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach gefährlichem Überholvorgang

Freiburg (ots) - Zwischen Sonntag, 26.11.2023, 21:30 Uhr, und Montag, 27.11.2023, 17:30 Uhr, ist in eine Gaststätte in der Bleiche von WT-Waldshut eingebrochen worden. Über ein Küchenfenster gelangten der oder die Einbrecher gewaltsam in die Gasträumlichkeiten, die in einem Gebäudekomplex untergebracht sind. Ein dort aufgestellter Geldspielautomat wurde ...

mehr