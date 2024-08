Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche 10-Euro-Banknote aufgetaucht

Erfurt (ots)

Bereits am Freitag tauchte in einem Kleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt eine falsche 10-Euro-Banknote auf. Mitarbeiter bemerkten das Falsifikat bei der Geldzählung und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten den "falschen Zehner" sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Inverkehrbringen von Falschgeld ein, was mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell