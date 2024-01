Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in drei an Friedhöfen abgestellten PKW

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Algermissen / Harsum (tko) Am Freitag, 26.01.2024, wurde in drei PKW eingebrochen, die in der Nähe von Friedhöfen abgestellt waren. Die erste Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Sarstedt. An einem PKW Skoda wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem PKW-Innenraum eine Tasche entwendet. Ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche entwendet wurde aus einem PKW Skoda in der Ostpreußenstraße in Algermissen in der Zeit von 15.40 Uhr bis 15.50 Uhr. Die letzte Tat ereignete sich in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr im Haseder Weg in Harsum. Auch an dem hier betroffenen PKW Opel wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, jedoch wurde nichts aus dem PKW entwendet. Alle drei Geschädigten hielten sich während der Taten auf dem Friedhof auf, zur Schadenshöhe können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

