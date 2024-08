Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Raub auf der Jägerstraße - Polizei sucht Zeugen (21.08.2024)

(VS-Schwenningen / Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Ein Mann ist am Mittwochabend fast auf der Jägerstraße, im Bereich des Netto Discount ausgeraubt worden. Gegen 21 Uhr griffen mehrere unbekannte Täter im jugendlichen Alter einen 48-Jährigen an, schlugen auf ihn ein und versuchten ihm dabei seine Umhängetasche zu entwenden. Ein 31-Jähriger kam dem Opfer zur Hilfe. Anschließend flüchtete die 5-köpfige Gruppe. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 48-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Wenig später traf die geflüchtete Personengruppe im Bereich des Bahnhofs Schwenningen nochmals auf den zur Hilfe geeilten Zeugen. Nun gingen sie gezielt auf ihn los und verletzten ihn dabei. Auch hier war ein Rettungswagen zur weiteren Versorgung notwendig. Die hinzugerufene Polizei konnte einen erneut geflüchteten Täter festnehmen. Darüber hinaus beleidigte der Täter auf der Fahrt zum Polizeirevier die eingesetzten Polizisten. Gegen den Festgenommenen hat das Amtsgericht Villingen-Schwenningen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz Haftbefehl erlassen. Das Kriminalkommissariat Villingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Angriff beobachtet haben sich unter der Tel. 07721 / 6010, zu melden.

