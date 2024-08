Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/Landkreis Tuttlingen) - Gärreste führen zur Gewässerverunreinigung und Fischsterben in der Prim (23.08.2024)

(Spaichingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Zu einer Verunreinigung der Prim aufgrund ausgelaufener Gärreste ist es am Freitagmittag in Spaichingen gekommen. Gegen 16.00 Uhr wurde im Bereich des Primtalcenters die Verunreinigung der Prim festgestellt. Mehrere Fische waren bereits verendet. Die durchgeführten Ermittlungen und Überprüfungen durch Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes und der Polizei ergaben, dass durch einen menschlichen Bedienfehler mehrere hundert Liter von Gärresten aus einer ortsansässigen Biogasanlage austraten und über einen natürlichen Wasserlauf in die Prim gerieten. Diese wurde dadurch auf einer Länge von etwa 1500 Meter verunreinigt. Zur Schadensbegrenzung wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz aus Tuttlingen übernommen (AM).

