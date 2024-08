Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Konstanz (25.08.2024)

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 25.08.2024, ereignete sich gegen 02:15 Uhr in der Hebelstraße in Konstanz ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines Skoda beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,98 Promille. Der entstandene Sachschaden am beschädigten Fahrzeug wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde einbehalten.

