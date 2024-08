Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: B 281 - schwerer Motorradunfall

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstag, den 10.08.2024 gegen 11:35 Uhr ereignete sich zwischen Steinheid und Neuhaus am Rennweg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Motorradfahrer befuhr hinter einem weiterem Kradfahrer die B 281 in Richtung Neuhaus am Rennweg. Als dieser in Höhe Einfahrt Wanderparkplatz Rennsteigbaude verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der 30-jährige auf diesen auf, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW Ford zusammen. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Ford und der zweite Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße war für etwa 4 Stunden voll gesperrt.

