Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeiliches Zwischenfazit zum SonneMondSterne-Festival

Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots)

Seit Freitagabend ist das 26. SonneMondSterne-Festival offiziell eröffnet, tausende Besucher fieberten dem Beginn sowie der ersten Festival-Nacht bei bestem Wetter entgegen und auch aus polizeilicher Sicht kann ausschließlich Positives berichtet werden: Bereits aus der veröffentlichten Meldung vom Donnerstag war zu entnehmen, dass sich die Anreise der Gäste in diesem Jahr sehr entspannt gestaltet hatte. Auch die Anreise der Tagesgäste am Freitag führte zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. Es kam bislang glücklicherweise (außer drei kleinen Verkehrsunfällen) zu keinen Unfall- oder nennenswerten Notfallgeschehen, sodass auch die anderen, involvierten Ordnungsbehörden und Rettungsdienste am Samstagvormittag eine positive Zwischenbilanz ziehen. Mit Stand Samstagvormittag wurden rund 160 Strafanzeigen erfasst, wovon der Großteil im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität angesiedelt ist. Jedoch kam es in dem Zusammenhang zu keinen herausragenden Drogenfunden oder anderen, erwähnenswerten strafbaren Handlungen/ Verstößen während des polizeilichen Einsatzgeschehens. Es wurden wenige Fundsachen in Form von Personalausweisen, Bankkarten und Führerscheinen an der Polizeiwache im Wetteraweg (Turnhallenvorplatz) abgegeben, die auf Abholung durch die rechtmäßigen Eigentümer warten. Die Landepolizeiinspektion Saalfeld wünscht allen Festivalbesuchern weiterhin eine tolle Zeit & viel Spaß beim Feiern. Kollegen der Pressestelle der LPI Saalfeld sind bis Sonntagnachmittag persönlich vor Ort & darüber hinaus unter 036647-294655 bzw. 0162-6736035 telefonisch erreichbar.

