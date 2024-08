LPI-SLF: Fahrt unter Alkoholeinfluss gestoppt

Triptis (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde ein 35jähriger Fordfahrer in Triptis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,07 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: ...

