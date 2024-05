POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht

Obrigheim (ots) - Unbekannte Täter brachten vermutlich in der Nacht zu Mittwoch, 08.05.2024, erneut Plakate und Aufkleber an verschiedenen Stellen in Obrigheim an. Wie am 02.04.24 und am 21.04.24 berichtet, wurden bereits am 31.03.24 und am 20.04.2024 ähnliche Plakate und Aufkleber in Obrigheim festgestellt. Im aktuellen Fall wird wegen Sach-beschädigung ermittelt. Hinweise zur Tat und den unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 ...

mehr