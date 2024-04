Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall

Sundern (ots)

Am Dienstag gegen 18:35 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall in die Hauptstraße gerufen. Eine PKW-Fahrerin beabsichtigte von einem Parkplatz in die Hauptstraße in Fahrtrichtung Hachen einzubiegen. Hierbei kam es beinahe zu einer Kollision mit einem Motorradfahrer, welche ebenfalls in Richtung Hachen fuhr. Der 59-jährige Motorradfahrer aus Eslohe bremste so stark ab, um den Zusammenstoß zu vermeiden, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die 30-jährige PKW-Fahrerin aus Sundern blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell