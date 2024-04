Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Fußgängerin

Arnsberg (ots)

Bereits am Samstag, 06.04.2024 kam es in Arnsberg zu einem möglichen Verkehrsunfall zwischen einer 60jährigen Autofahrerin aus Arnsberg und einer bislang unbekannten Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrzeugführerin gegen 09:30 Uhr am Gutenbergplatz rückwärts einzuparken. Dabei kollidierte sie mit einer unbekannten Frau, die zeitgleich hinter dem einparkenden Pkw vorbeilief. Es ist nicht bekannt, ob die Fußgängerin Verletzungen davongetragen hat. Die unbekannte Frau wird auf etwa 45 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell