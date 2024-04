Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer unter Drogen und mit Haftbefehl

Fahrzeug sichergestellt

Bestwig (ots)

Am Samstag führte die Polizei auf der L 776 bei Nuttlar Verkehrskontrollen durch. Ein 49jähriger Mann aus Recklinghausen wurde gegen 18:20 Uhr durch Beamte der Wache Meschede aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes angehalten. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unter dem Einfluss von Drogen steht und gegen den zudem noch ein Haftbefehl vorliegt. Im Fahrzeug konnten die Polizeibeamten verdächtige Substanzen feststellen, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich hier um Betäubungsmittel handelt. Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn wurde u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in mehreren Fällen ermittelt. Der 49-Jährige wurde festgenommen, eine Blutprobe angeordnet. Es folgte zudem noch die Sicherstellung seines leistungsstarken Sportwagens. Eine endgültige Einziehung des Fahrzeugs wird derzeit geprüft. Der Mann aus Recklinghausen muss sich nun erneut wegen einer Vielzahl an Delikten verantworten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell