Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Kindergarten

Obernkirchen (ots)

(ma)

Unbekannte sind am Freitag gegen 01.00 Uhr in den Kindergarten am Kammweg in Obernkirchen eingebrochen.

Hierzu wurde ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt.

Der oder die Täter betraten die Räume und öffneten in den Büros Schränke und Schubladen. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob Wertgegenstände entwendet worden sind.

Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell