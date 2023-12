Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg: Bei Auseinandersetzung in Stuttgart-Möhringen wird ein 29-Jähriger schwer verletzt.

Stuttgart (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Tages (12. Dezember 2023) wurde in Stuttgart-Möhringen ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam es gegen 15:30 Uhr im Bereich des Solferinowegs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und mehreren dunkel gekleideten Personen, bei der mutmaßlich auch ein Messer zum Einsatz kam. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste notoperiert werden. Er befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Die anderen Beteiligten flüchteten mutmaßlich mit einem dunklen Pkw in zunächst unbekannte Richtung. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der 29-Jährige Deutsche wird einer der beiden rivalisierenden Gruppierungen zugerechnet, zwischen denen es im Großraum Stuttgart immer wieder zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Zur Klärung der Hintergründe der Tat hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart, die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg unter Telefon 0711 5401-3060 entgegen.

