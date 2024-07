Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von KFZ-Kennzeichen in der Benser Straße

Einbeck (ots)

Tatzeit: 19.07.2024, 18:00 Uhr bis 20.07.2024, 16:30 Uhr

EINBECK ( Fi )

In den Abendstunden des 19. Juli 2024 bis zum Nachmittag des 20. Juli 2024 ereignete sich in der Benser Straße in Einbeck ein Diebstahl von KFZ-Kennzeichen. Unbekannte Täter (U.T.) entwendeten die beiden Kennzeichen eines vor einer Wohnanschrift abgestellten PKW.

Die betroffene Fahrzeughalterin bemerkte den Diebstahl und informierte unverzüglich die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Einbeck leiteten sofort Maßnahmen zur Sachfahndung ein.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer [0556131310] zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell