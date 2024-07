Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, Samstag, 20.07.2024, 10.00 - 10.25 Uhr

Northeim (pel) - Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein Pkw Audi von einem anderen, bislang unbekannten Pkw, vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden am Pkw Audi in geschätzter Höhe von 3000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551-9148-115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell